Trump condivide fotomontaggio violento contro Biden su Truth Social

L’ex presidente Trump genera polemiche con un video di un sostenitore che mostra Biden legato e imbavagliato, sollevando preoccupazioni sulla retorica politica violenta

Donald Trump ha scatenato una controversia condividendo su Truth Social un video di un sostenitore che mostra un fotomontaggio di Joe Biden legato e imbavagliato nel bagagliaio di un’auto. L’immagine, già circolata su altri social media, è stata postata insieme a un video girato a Long Island.

Il portavoce della campagna di Biden, Michael Tyler, ha condannato l’atto, definendolo una forma di incitamento alla violenza politica. Ha richiamato il passato di Trump, citando i suoi precedenti commenti incendiari e il suo ruolo nei fatti dell’assalto al Campidoglio il 6 gennaio.

Dall’altra parte, il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha minimizzato l’accaduto, definendo il video semplicemente come una ripresa casuale di un camion in autostrada. Ha poi attaccato i democratici per le presunte minacce di violenza contro Trump e la sua famiglia, sottolineando le indagini giudiziarie nei confronti dell’ex presidente come strumento politico.

La pubblicazione di Trump su Truth Social solleva preoccupazioni riguardo alla crescente retorica politica violenta e alla sua influenza sui sostenitori. La polarizzazione e le tensioni politiche sembrano ancora lontane dall’essere risolte, mentre l’uso della violenza verbale diventa sempre più comune nel dibattito politico.

