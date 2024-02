Scooter 125 su autostrade e tangenziali: approvato emendamento della Lega

By

Un emendamento proposto dalla Lega al Codice della Strada ha ottenuto l’approvazione, consentendo ora ai motocicli da 125 cc di circolare su autostrade e tangenziali. La misura, volta a semplificare la vita a famiglie e utenti delle due ruote, richiede che i conducenti siano maggiorenni.

Passo avanti verso l’allineamento europeo

L’emendamento della Lega allinea l’Italia al resto dell’Europa, permettendo la circolazione degli scooter 125 su tratte autostradali e tangenziali. L’iniziativa è accolta come un intervento di buonsenso atteso da anni, semplificando la vita di famiglie e utenti che utilizzano motocicli da 125 cc.

Approvazione finale in Parlamento

Dopo l’approvazione in commissione Trasporti, l’emendamento dovrà ottenere l’approvazione finale in Parlamento per sanare, secondo gli esponenti della Lega, un’irregolarità considerata tipicamente italiana.

