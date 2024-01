Piano Mattei per l’Africa: Meloni Ufficializza il Progetto

🔊 Ascolta articolo -

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ufficializzato il “Piano Mattei per l’Africa”, un progetto ambizioso che prevede una dotazione iniziale di 5,5 miliardi di euro. L’annuncio è stato fatto nell’ambito del vertice Italia-Africa, svoltosi nell’emiciclo del Senato, che ha visto la partecipazione di leader provenienti da 25 Paesi africani.

Il piano, ispirato alla figura di Enrico Mattei, prevede una distribuzione delle risorse con “circa 3 miliardi” provenienti dal fondo italiano per il clima e “2,5 miliardi e mezzo” dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo. Meloni ha sottolineato che il progetto non è una “scatola chiusa” e sarà aperto alla condivisione con gli Stati africani e l’Europa.

I progetti pilota del Piano Mattei includono la creazione di un grande centro di formazione professionale sull’energia rinnovabile in Marocco, iniziative per l’istruzione in Tunisia e miglioramenti nel settore sanitario in Costa d’Avorio. Altri paesi coinvolti nei progetti includono Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.

Il premier italiano ha dichiarato che la concretezza e il pragmatismo guideranno l’attuazione del piano, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dell’Europa e del settore privato italiano. Un nuovo strumento finanziario sarà creato per agevolare gli investimenti del settore privato nei progetti del Piano Mattei.

Nonostante il successo del vertice Italia-Africa, alcuni leader dell’Unione Africana hanno manifestato la necessità di essere più coinvolti nel processo decisionale. Meloni ha risposto che il piano sarà affrontato in collaborazione con gli Stati africani e l’Europa, sottolineando che il coinvolgimento di tutto il sistema-Paese italiano sarà cruciale per il successo del progetto.

L’opposizione politica ha criticato il Piano Mattei, definendolo un “grande bluff”, ma Meloni ha risposto alle critiche confermando la volontà del governo di portare avanti il piano in modo concreto e pragmatico.

