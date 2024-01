Test allarme pubblico IT-alert: oggi tocca alla Liguria per Incidente Industriale

🔊 Ascolta articolo -

Alle ore 12 in Liguria oggi ci sarà il Test con la sperimentazione dell’allarme pubblico

Oggi, 30 gennaio 2024, alle 12:00, prosegue la fase di sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-alert, focalizzata su scenari di rischio specifici in porzioni circoscritte del territorio. In Liguria, precisamente negli stabilimenti industriali di IPLOM a Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (Genova), verrà effettuato un test di allarme pubblico per un possibile incidente rilevante.

L’incidente rilevante è definito come un evento di grande entità, come un’esplosione, un incendio o un’emissione incontrollata, che si verifichi in uno stabilimento industriale classificato a rischio di incidente rilevante. Tale classificazione è regolamentata dal Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che attua la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Durante la simulazione, gli smartphone nella zona interessata suoneranno con un suono distintivo, diverso dalle normali notifiche, avvisando la popolazione coinvolta del test in corso.

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Nel caso di un reale pericolo dovuto a un incidente rilevante, i cellulari riceveranno un messaggio IT-alert con indicazioni specifiche per garantire la sicurezza della popolazione.

Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell’impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA). TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità.

Si sottolinea che la sperimentazione mira a valutare l’efficacia del sistema di allarme pubblico IT-alert in scenari specifici di emergenza industriale, al fine di migliorare la prontezza e la risposta alle situazioni critiche.

