Aumento Tariffe Autostradali +2,3% 2024: Approvato dal CDM

Decisione e Motivazioni

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il decreto Milleproroghe, stabilendo un aumento delle tariffe autostradali in Italia del 2,3% per l’anno 2024. La decisione si basa sull’indice d’inflazione (Nadef) previsto per lo stesso anno.

Misure Incluse nel Decreto

Oltre all’aumento delle tariffe autostradali, il decreto Milleproroghe contiene diverse misure. Tra queste, la proroga al 31 dicembre 2024 del divieto di circolazione per determinati veicoli utilizzati nel trasporto pubblico locale, con la possibilità di derogare per veicoli specifici.

Implicazioni per il Settore delle Infrastrutture e Trasporti

Il decreto prevede anche proroghe per le iniziative nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò include estensioni per adempimenti relativi allo sviluppo dell’aeroporto di Firenze e la prolungazione al 30 giugno 2024 di disposizioni per interventi finanziati con risorse del Pnrr e del Pnc.

Ulteriori Proroghe e Decisioni

Altre disposizioni del decreto Milleproroghe riguardano la proroga del mandato dell’Istituto per il Credito Sportivo e la continuazione dell’attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 fino al 31 dicembre 2024.

