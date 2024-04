Prezzi benzina e diesel: lieve variazione e divario crescente

🔊 Ascolta articolo -

Leggera riduzione del prezzo della benzina e del diesel, mentre si amplia il divario tra i due carburanti

I prezzi della benzina e del diesel hanno registrato una leggera variazione, mentre il divario tra i due carburanti si è ampliato. Secondo i dati raccolti da Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati per benzina e gasolio, mentre Tamoil ha registrato un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio.

Le medie dei prezzi praticati, comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati da Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti, sono le seguenti: la benzina self service si attesta a 1,912 euro/litro (-1 millesimo rispetto alla rilevazione precedente), mentre il diesel self service è a 1,809 euro/litro (-2 rispetto alla rilevazione precedente). Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo è di 2,050 euro/litro (invariato), mentre per il diesel servito si registra un prezzo di 1,949 euro/litro (-1 rispetto alla rilevazione precedente).

Sui prezzi praticati sulle autostrade, si segnala che la benzina self service è a 1,991 euro/litro (2,250 servito), il gasolio self service a 1,909 euro/litro (2,174 servito), il Gpl a 0,850 euro/litro, il metano a 1,471 euro/kg e il Gnl a 1,176 euro/kg.

(con fonte AdnKronos)