Latitante del Clan Contini Catturato in Spagna: Nicola Rullo Arrestato dai CC

Il braccio destro di Edoardo Contini era in un resort ad Alicante

Le forze dell’ordine italiane hanno catturato Nicola Rullo, 53enne latitante del Clan Contini, in un resort ad Alicante, Spagna. Rullo era sfuggito all’ordine di carcerazione emesso nel settembre di quest’anno ed era considerato un elemento di spicco del Clan Contini, braccio destro del ras Edoardo Contini.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno coordinato l’arresto in Spagna. Grazie a un’attività tecnica complessa e alla cooperazione internazionale, sono riusciti a individuare Rullo, che si era rifugiato nel resort di Alicante per sfuggire alla cattura.

La Procura di Napoli ha coordinato l’attività investigativa, consentendo ai Carabinieri di seguire gli spostamenti dei familiari di Rullo e ricostruire la sua rete relazionale. Rullo, condannato a 4 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso, è attualmente in attesa del provvedimento di estradizione, trovandosi ora in carcere.

