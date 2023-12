Aperta indagine su Chiara Ferragni e gruppo Balocco per vendita di pandori

🔊 Ascolta articolo -

Il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha assegnato all’aggiunto Eugenio Fusco il fascicolo derivante dall’esposto presentato dal Codacons e da Assourt. L’esposto ipotizza il reato di truffa in relazione alla vicenda che coinvolge l’influencer Chiara Ferragni e il gruppo Balocco nella vendita di alcuni pandori.

Al momento, il fascicolo è classificato come modello 45, il che significa che non contiene ipotesi di reato né individua indagati. Eventuali accertamenti successivi saranno affidati alla Guardia di Finanza. La decisione di aprire un’indagine è stata presa in risposta all’esposto presentato dalle associazioni dei consumatori, che solleva dubbi sulla correttezza delle dinamiche commerciali legate alla vendita dei pandori in questione.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati