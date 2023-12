Slitta al primo luglio 2024 il termine del mercato tutelato energia elettrica

By

🔊 Ascolta articolo -

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annunciato uno slittamento al primo luglio 2024, rispetto alla scadenza iniziale del primo aprile. Questa decisione influenzerà le bollette dell’elettricità e fa seguito all’approvazione del decreto energia 181/23.

Attivazione del Servizio a Tutele Graduali (Stg) in estate

Con il rinvio, l’attivazione del Servizio a Tutele Graduali (Stg) avverrà in estate. Il Servizio a Tutele Graduali sarà assegnato ai clienti domestici non vulnerabili dell’elettricità che non avranno ancora scelto il mercato libero al momento del ‘fine tutela’.

Aste per la selezione degli operatori

Le aste per la selezione degli operatori incaricati di gestire il Servizio a Tutele Graduali (Stg) sono state posticipate al 10 gennaio. Queste aste determineranno chi fornirà il servizio ai clienti domestici non vulnerabili che non avranno fatto la scelta del mercato libero.

Campagne informative e trasferimento automatico delle autorizzazioni

L’Arera ha considerato diverse esigenze legate al decreto 181/23, tra cui garantire ai clienti un tempo sufficiente per essere informati tramite le campagne informative condotte dal Mase. Inoltre, sono in corso attività preparatorie, come il trasferimento automatico delle autorizzazioni relative all’addebito diretto delle bollette emesse dall’esercente il Stg.

Conclusione del periodo di assegnazione e comunicazioni ai clienti

La data di conclusione del periodo di assegnazione del Servizio a Tutele Graduali (Stg) rimane invariata al 31 marzo 2027. Le comunicazioni ai clienti attualmente in maggior tutela saranno inviate dagli esercenti dopo le aste e in prossimità dell’avvio del Servizio a Tutele Graduali, ovvero tra aprile e giugno 2024.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati