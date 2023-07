Trenord apre selezione per nuovi capitreno e operatori di manutenzione

🔊 Ascolta l'articolo

Candidature aperte per il team di personale responsabile del servizio a bordo e squadre di manutenzione

Trenord, l’azienda ferroviaria che opera in Lombardia e nelle regioni limitrofe, sta cercando nuovi capitreno per gestire il servizio a bordo delle 2200 corse quotidiane e operatori di manutenzione per i propri impianti. Le candidature per entrambe le posizioni possono essere inoltrate dal 15 luglio al 20 luglio 2023 tramite il sito web ufficiale di Trenord.

Requisiti e processo di selezione per i capitreno

I candidati interessati al ruolo di capitreno devono possedere un diploma di scuola media superiore o una laurea, una buona conoscenza dell’inglese e preferibilmente di altre lingue straniere. È richiesta disponibilità a spostarsi nella regione Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria e ottime capacità comunicative. Saranno valutate positivamente le esperienze precedenti in ruoli a contatto con il pubblico. I candidati selezionati parteciperanno a un percorso di formazione di sei mesi, che comprende esami teorici e pratici e un periodo di tirocinio, al termine del quale otterranno l’abilitazione a capotreno.

Requisiti e processo di selezione per gli operatori di manutenzione

Gli interessati alle posizioni di operatori e tecnici di manutenzione devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore in settori specifici come meccanica, meccatronica, elettronica o trasporti, o una qualifica professionale equivalente. È richiesta esperienza pregressa di almeno due anni in mansioni correlate e conoscenze dei principi del proprio ambito lavorativo. Capacità di lavoro in team, gestione dei conflitti e rispetto delle regole completano il profilo richiesto.

