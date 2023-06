Meteo, arriva l’anticiclone e l’estate: 40 gradi e oltre le temperature

🔊 Ascolta l'articolo

Dopo il periodo di maltempo e piogge torrenziali che hanno colpito l’Italia, si prevede un ribaltone meteo con l’arrivo dell’aria calda dal Sahara e dell’anticiclone africano Scipione. Le temperature aumenteranno in modo repentino, con valori massimi fino a 40-42°C in Sardegna e localmente fino a 39°C in Sicilia. Anche il resto dell’Italia sperimente un aumento delle temperature, con valori fino a 33-35 gradi, accompagnati da umidità e afa. Roma sarà uno dei luoghi maggiormente interessati da questo cambiamento, passando dagli ombrelli agli ombrelloni e dai nubifragi al caldo intenso. Si prevede un miglioramento delle condizioni con l’arrivo di aria fresca dopo i temporali previsti per venerdì.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

