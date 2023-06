Ondata di caldo: l’Italia si prepara ad affrontare temperature torride

🔊 Ascolta l'articolo

In arrivo sull’Italia la prima ondata di calore del 2023, con un aumento di temperature tra i 6 e i 10 gradi. Dopo settimane di nubifragi e temperature basse, il caldo arriva con ritardo. I nubifragi hanno colpito il Centro-Sud nelle ultime ore, ma il weekend porterà condizioni di caldo afoso in tutta Italia. Le temperature saliranno sensibilmente, superando i 35°C in alcune zone interne delle Isole Maggiori. Dal lunedì, il termometro aumenterà ulteriormente, raggiungendo il picco il 21 giugno con temperature fino a 34°C in alcune città come Firenze e Padova. Sardegna e Sicilia saranno le regioni più calde, con temperature attese intorno ai 40°C. Questo caldo improvviso, sebbene pericoloso, porterà temporaneamente un’allentamento dei nubifragi e delle alluvioni.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 16. Al nord: soleggiato, qualche acquazzone sul Triveneto entro sera. Al centro: soleggiato, ventoso sulle regioni adriatiche. Al sud: instabilità residua con qualche temporale forte in Puglia, piogge sparse su Calabria e Sicilia; venti tesi di Maestrale.

Sabato 17. Al nord: soleggiato e caldo, addensamenti pomeridiani sui rilievi. Al centro: bel tempo, nubi pomeridiane sui monti. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso.

Domenica 18. Al nord: soleggiato e caldo, qualche temporale pomeridiano sulle Alpi specie occidentali. Al centro: bel tempo e caldo. Al sud: sereno e caldo.

Tendenza: prossima settimana con l’Anticiclone Africano e primi 40°C all’ombra ad iniziare dalle Isole Maggiori.

