Meteo: allerta rossa in Sicilia e arancione o gialla in altre regioni

Nella giornata odierna, la Sicilia è stata colpita da avverse condizioni meteorologiche, tanto che è stata emessa un’allerta rossa per la regione. A Palermo, la Protezione Civile ha diramato un avviso che ha portato alla chiusura di tutte le scuole, sia pubbliche che private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco Roberto Lagalla, il quale ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti, a uscire da casa solo per motivi di lavoro o necessità effettiva, e a preferire percorsi lontani da sottopassi e corsi d’acqua. Il sindaco ha espresso il suo ringraziamento alla Protezione Civile comunale e alle squadre delle aziende partecipate che già stanno operando per mitigare i possibili disagi causati dalle condizioni meteorologiche avverse, e che saranno pronte anche domani per garantire la sicurezza.

La situazione avversa del tempo ha comportato anche disagi nel settore dei trasporti ferroviari in Sicilia. Trenitalia ha annunciato la cancellazione e la sostituzione con bus di cinque corse sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento. Tra le corse interessate, vi sono il treno Castelvetrano-Cinisi Terrasini delle 5, il treno da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05, il Castelvetrano-Trapani delle 5.20, il Trapani-Castelvetrano delle 5.49 e il treno da Terrasini-Cinisi a Trapani delle 6.53. Trenitalia ha inoltre avvisato che nel corso della giornata potrebbero verificarsi ulteriori ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso sui treni regionali.

Anche oggi, a Lecce, alcune aree verdi e parchi rimarranno chiusi a causa dell’allerta gialla per il maltempo, in particolare per il forte vento. Il Comune ha preso questa decisione al fine di prevenire il rischio di caduta di alberi o rami, al fine di tutelare la sicurezza pubblica. Le aree interessate includono la Villa Comunale, il Parco del Galateo e Campo Montefusco (Coni). Tale misura rimarrà in vigore fino alla cessazione dell’allerta. Secondo le previsioni meteo, si prevede che le forti raffiche di vento si intensifichino nel corso della serata e persistano per gran parte della giornata di domani.

Bollettino Protezione civile

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

