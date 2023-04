Previsioni del tempo: pioggia e sole per il Ponte del 25 aprile in Italia

Le temperature sull’Italia sono in aumento e le massime raggiungeranno i 20-24°C da Nord a Sud in una giornata di sole grazie all’alta pressione nordafricana che si unirà al blocco anticiclonico scandinavo. Tuttavia, il meteorologo Mattia Gussoni avverte che questo mese di aprile è ancora fortemente dinamico dal punto di vista meteorologico, con rapidi passaggi dall’inverno alla calda primavera e ritorno. Domani, infatti, si prevede l’arrivo di aria umida ed instabile dalla Francia, con qualche acquazzone sul Nord Italia.

Il Ponte del 25 aprile risentirà di questa apertura atlantica, e correnti più instabili arriveranno da Nord-Ovest portando piogge diffuse sul Triveneto ed in Toscana al mattino e dal pomeriggio sul Nord-Est a macchia di leopardo e verso le regioni adriatiche centrali e localmente verso il Sud. Martedì 25 aprile sarà ancora un po’ incerto nonostante l’allontanamento del nucleo instabile verso la Grecia, con possibili acquazzoni sul versante orientale da Trieste in giù e qualche rovescio anche sulle Alpi orientali, sulla dorsale appenninica e a macchia di leopardo qua e là, ma altrove ci sarà del sole. In sintesi, ci sarà una lotta tra l’alta pressione e le correnti francesi atlantiche cariche di umidità, ma per il Ponte del 25 aprile non ci saranno giornate grigie e piovose ovunque, ma piuttosto del bel sole alternato a qualche veloce scroscio.

Nel dettaglio:

Sabato 22. Al nord: soleggiato a tratti parzialmente nuvoloso. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo.

Domenica 23. Al nord: peggiora con qualche temporale sparso. Al centro: soleggiato con nubi in aumento tra Toscana ed Umbria. Al sud: bel tempo.

Lunedì 24. Al nord: sole al Nord-Ovest, rovesci sul Nord-Est. Al centro: instabile specie sulla fascia adriatica. Al sud: nubi sparse e qualche rovescio.

Tendenza: Festa della Liberazione con spiccata variabilità, sole e qualche acquazzone, specie sul versante orientale. In seguito probabile arrivo dell’Anticiclone Africano.

