Maltempo in arrivo sull’Italia con allerta gialla in cinque regioni

La Protezione Civile ha annunciato l’arrivo di maltempo sull’Italia, con pioggia e forti venti che si estenderanno dal Nord al Sud del paese. Cinque regioni saranno colpite, tra cui Campania, Calabria, Molise, Puglia e Basilicata, per le quali è stata emessa un’allerta meteo gialla per lunedì 27 marzo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha segnalato che una depressione sulle regioni Nord-Occidentali causerà un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un’intensificazione della ventilazione in tutta l’Italia. L’allerta prevede venti di burrasca dai quadranti settentrionali e Ovest-Nord-Ovest, con raffiche di burrasca forte lungo i settori costieri e appenninici, possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per vento per tutta la giornata di lunedì 27 marzo. Si raccomanda ai cittadini di non sostare sotto alberi, impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare eventuali interventi.

