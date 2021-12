Varese, due ragazze aggredite in treno e stazione: individuati presunti stupratori

Sono due le persone individuate dagli investigatori sospettate di essere gli autori dello stupro ai danni di una ragazza sulla linea Milano-Varese e di una tentata violenza nella stazione di Vedano Olona, in provincia di Varese. Per loro, un italiano e un nordafricano, starebbe per scattare un provvedimento di fermo.

(AdnKronos)

