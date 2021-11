SpaceX torna sulla terra, astronauti rientrati dopo 200 giorni nello spazio

Dopo 199 giorni in orbita è rientrata sulla terra la navicella Crew Dragon di SpaceX. La capsula, dopo essersi staccata alle 20.05 dalla stazione internazionale spaziale (Iss), è ammarata al largo della costa della Florida, all’1.33 ora italiana. Il video è stato trasmesso via Twitter dalla compagnia di Elon Musk.

Oltre all’astronauta francese dell’Agenzia spaziale europea Thomas Pesquet, a bordo c’erano presenti gli statunitensi Shane Kimbrough e Megan McArthur e il giapponese Akihiko Hoshide.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k

— NASA (@NASA) November 9, 2021