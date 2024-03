Ciclone della Colomba: non buone previsioni meteo per Festività Pasquali

🔊 Ascolta articolo -

Il Ciclone della Colomba porta maltempo e incertezza per le festività pasquali di Pasqua e Pasquetta

L’Italia è attualmente sotto l’influenza del Ciclone della Colomba, che porta con sé maltempo e incertezza per le festività pasquali di Pasqua e Pasquetta. Secondo le previsioni espresse da Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, da martedì a giovedì mattina si prevede un’intensa attività del ciclone.

Il passaggio del Ciclone della Colomba, confermato dai modelli meteorologici, comporterà due impulsi principali: un fronte caldo che porterà precipitazioni moderate su gran parte del territorio fino a stasera, seguito da un fronte freddo più intenso che attraverserà l’Italia da Ovest verso Est tra mercoledì e giovedì mattina.

Le prossime ore vedranno piogge diffuse e possibili nevicate sulle Alpi fino a quote basse, intorno ai 900 metri, a causa del calo delle temperature associate alla Domenica delle Palme. I venti saranno in rinforzo, soprattutto di Scirocco, mantenendo temperature elevate, soprattutto al Sud, con valori oltre i 25°C.

Mercoledì, il fronte freddo del Ciclone della Colomba causerà temporali e locali grandinate, con nevicate sulle Alpi oltre i 1100-1200 metri. Ci sarà un generale calo termico e i venti saranno ancora burrascosi.

Giovedì mattina il ciclone si allontanerà verso l’Ucraina, portando ampie schiarite. Tuttavia, il contesto rimarrà variabile, soprattutto tra Liguria, Toscana e settori alpini e prealpini, mentre le temperature inizieranno a salire.

Le previsioni per il Venerdì Santo indicano un miglioramento del tempo, mentre sabato si prevedono temporali solo al nordovest, con sole altrove. Tuttavia, per Pasqua e Pasquetta permangono molte incertezze: le temperature saranno molto calde al Sud, mentre al Nord potrebbero verificarsi acquazzoni per la Santa Pasqua e al Centro-Nord per la Pasquetta.

Le incertezze ruotano attorno alla posizione della perturbazione spagnola, che potrebbe portare temporali solo al Nord con una posizione più occidentale o coinvolgere gran parte del Centro-Nord con uno spostamento verso Est. Pasquetta sembra segnata dall’instabilità, con possibili piogge soprattutto al Centro-Nord.

Dettagli

Martedì 26: Al nord: cielo coperto con pioggia e neve sulle Alpi. Al centro: spiccatamente instabile con precipitazioni sparse. Al sud: piogge sparse.

Mercoledì 27: Al nord: maltempo, specie al mattino, migliora entro sera. Al centro: rovesci e temporali sparsi (anche forti) alternati a schiarite. Al sud: peggiora fortemente nel pomeriggio.

Giovedì 28: Al nord: instabile. Al centro: a tratti instabile. Al sud: miglioramento.

Tendenza: venerdì e sabato con più sole. Santa Pasqua instabile al Nord e (forse) parte del Centro, molto caldo e bello al Sud; Pasquetta con temporali dal Nordovest verso il Nordest e Toscana.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati