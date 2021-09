Formula 1: Raikkonen positivo al covid, al suo posto Kubica nel Gp Olanda

Kimi Räikkönen positivo al Covid. “Il pilota di riserva Robert Kubica gareggerà nel Gp d’Olanda di questo fine settimana”. fa sapere in un tweet l’Alfa Romeo:. “Dopo l’ultima sessione test condotto prima del Gp d’Olanda di F1, il pilota dell’Alfa Romeo, Kimi Räikkönen è risultato positivo al Covid-19”, si legge nel post della scuderia italiana. “Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel suo albergo. La squadra augura a Kimi una pronta guarigione”, ha aggiunto l’Alfa Romeo.

(AdnKronos)

