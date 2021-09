Cartelle esattoriali e pace fiscale, occhio a scadenze 30 settembre

Cartelle esattoriali sospese e pace fiscale, il 30 settembre è la data da tenere d’occhio. Questo mese sono infatti riprese le notifiche e le ordinarie procedure di riscossione. Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021 (mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).

Il 30 settembre è una data di riferimento anche per la pace fiscale: per questa data vanno pagate infatti le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio).

Un nuovo e pesante appuntamento con la pace fiscale è fissato per il 30 novembre, data entro la quale chi non è in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020 dovrà pagare tutte le rate dovute per il 2021.