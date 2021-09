Piazze piene per comizi, Conte replica a Fedez

Giuseppe Conte replica Fedez e a tutti i cantanti che, di fronte alle immagini dei comizi elettorali in piazze gremite di gente, si sono lamentati per le regole ferree che gli artisti devono rispettare negli spettacoli dal vivo. “Caro Fedez, mi rivolgo a te e agli artisti che, come te, in queste ore stanno lamentando le attuali restrizioni per la cultura e lo spettacolo, mentre invece gli incontri della politica avvengono con piazze gremite di gente. Non va bene e infatti sono quattro o cinque giorni che lo sto dicendo in tanti punti stampa”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, in un videomessaggio diffuso sui social.

“Dobbiamo ripartire tutti insieme e la filiera della cultura, dello spettacolo ma anche degli eventi sportivi ha tanto sofferto, deve poter ripartire. Non va bene portare la capienza all’80%, dobbiamo portarla al 100%. Dobbiamo ripartire forti, tutti insieme”, ha concluso l’ex premier.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE