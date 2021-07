Speranza: vaccino, “Accelerazione prenotazioni per effetto utilizzo Green pass”

Sui vaccini anti coronavirus “c’è stata una accelerazione molto forte di prenotazioni dopo che il governo ha annunciato l’estensione dell’utilizzo del Green Pass. La campagna vaccinale in Italia sta andando bene: abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una dose, il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Il vaccino è l’arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Tg1.

Parlando della variante Delta, il ministro ha ribadito che “è molto insidiosa e veloce nel diffondersi, proprio per questo oggi più che mai dobbiamo rispettare i comportamenti corretti che abbiamo imparato in questi mesi così difficili: mascherina, distanziamento e soprattutto insistere con il vaccino che è l’arma più importante che abbiamo per difendere noi stessi e proteggere tutti gli altri”.

(AdnKronos)

