Cabina funivia precipita al Mottarone: si aggrava bilancio vittime, 12 morti e 3 feriti

Aggiornamento – ore 15,45 Si aggrava il bilancio delle vittime in seguito alla caduta della cabina della funivia Stresa-Mottarone in provincia di Verbania: sono 12 le persone decedute e 3 i feriti. Tra questi un bambino. Sarebbe un bimbo di cinque anni il primo arrivato in elicottero all’Ospedale infantile: da un primo esame il piccolo è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori.

L’IMPIANTO – Chiusa nel 2014 per una revisione generale, la funivia del Mottarone ha riaperto nel 2016 dopo due anni di lavori di manutenzione e ammodernamento, affidati alla società Leitner. Il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura della funivia e tra ottobre-dicembre 2016 sono state anche rinnovate le relative stazioni di riferimento della funivia.

ore 14,30 – Sale il numero di vittime a seguito della caduta della cabina della funivia precipitata sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano: al momento sono almeno 9 i morti nella tragedia. Due bambini sono stati trasportati in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita. Sul luogo dell’incidente sono al lavoro le squadre del soccorso alpino insieme a vigili del fuoco e carabinieri.

La notizia della prima ora – Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si è staccata ed è precipitata una cabina della funivia. A quanto si apprende, al momento ci sarebbero 4 vittime confermate e non si esclude che nell’incidente siano coinvolti anche bambini. Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul posto, inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE