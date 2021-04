Moto3: ancora Acosta, il giovane esordiente spagnolo vince in Portogallo

Nel circuito dell’Algarve a Portimão, il Gran Premio del Portogallo di Moto3 è stato vinto dal pilota spagnolo Pedro Acosta, che ha bissato il successo già conseguito a Doha nella seconda gara della classe minore del motomondiale.

Secondo Denis Foggia che è stato in testa praticamente per tutta la gara fino all’ultimo giro quando l’esordiente pilota spagnolo non lo ha infialato in una delle ultime curve della gara, vincendo di un soffio sulla linea del traguardo. Primo Acosta, secondo Foggia e terzo Migno.

Con un secondo posto e due vittorie, Acosta è leader del mondiale.

