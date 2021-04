Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram: l’impegno green è social

In occasione dell’Earth Day, Facebook invita le persone a mantenersi informate e partecipare a iniziative sul cambiamento climatico con nuove funzionalità sulle proprie piattaforme. Già oggi, in Italia più di 1 milione di persone fa parte di almeno uno dei 12mila gruppi Facebook dedicati alla scoperta, alla protezione e alla valorizzazione della terra e del nostro ambiente. Ma per la Giornata mondiale della Terra, l’azienda collabora con le principali organizzazioni e con le voci più autorevoli del settore per aumentare la consapevolezza e sottolineare quanto sia urgente contribuire a salvaguardare il pianeta dal cambiamento climatico, promuovendo nel corso della prossima settimana una serie di contenuti sulle proprie piattaforme per aiutare le persone ad agire.

Nuove funzioni per le chat su Messenger: in occasione dell’Earth Day, Messenger propone 360 nuovi sfondi, temi e adesivi per la chat creati e illustrati da Lucas Wakamatsu. Su WhatsApp l’invito è a condividere il proprio sostegno a favore del pianeta il proprio: per questo, WhatsApp presenterà il nuovo pacchetto di adesivi “Stand up for Earth” con immagini che raffigurano alcune delle sfide ambientali che stiamo affrontando in tutto il mondo e sottolineano l’importanza di azioni come il riciclo, la riduzione dei consumi di elettricità e il risparmio di acqua.

Facebook invita le persone a postare le proprie azioni a favore del cambiamento climatico intraprese durante la Giornata della Terra e ogni giorno, usando l’hashtag #RestoreOurEarthChallenge. Infine, Instagram: per tutta la settimana, gli account @Instagram, @Creators, @InstagramforBusiness e @Shop ospiteranno creator, piccole imprese e risorse formative sul tema.

