Vaccinazione Lazio: partono prenotazioni nati nel 1954 e nel ’55 ecco link

Possono prenotare online la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare: 1. Il Codice Fiscale; 2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. 72 ore prima dell’appuntamento prenotato, infine, un sms ricorderà l’appuntamento fissato.