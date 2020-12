DIRETTA Champions League LIVE: Inter-Shakhtar e Atalanta-Ajax

La Champions League arriva all’ultimo turno della fase a gironi. La situazione più delicata è forse quella dell’Inter, a cui non basterà questa sera neanche la vittoria con lo Shakhtar qualora a Madrid si verifichi un pareggio tra Real e Borussia Mönchengladbach. Gli analisti di Stanleybet.it però mostrano di non credere a un “biscotto” fra spagnoli e tedeschi, anche perché se l’Inter fallisse il colpo con gli ucraini, il pareggio diverrebbe per il Real una condanna inappellabile. Sul piano delle quote, tutto questo si traduce in un netto favore per l’Inter, il cui successo con lo Shakhtar è dato a 1,30, contro il 5,80 della «X» e l’8,60 del «2», come riferisce Agipronews.

Partita delicata per l’Atalanta, che va a giocarsi oggi la qualificazione nello scontro diretto con l’Ajax. Quote equilibrate, con leggero favore per i padroni di casa, dati a 2,30 contro il 2,75 della Dea, che però ha un punto in più in classifica e passa anche con il pareggio, in quota a 3,80. Ecco perché la conquista degli ottavi da parte dell’Atalanta si gioca a 1,60, mentre per l’Ajax è un obiettivo più difficile, a 2,25.

