Calciomercato: novità Cavani, sull’uruguayano Roma Lazio e… Inter

Il futuro di Edinson Cavani è sempre più un rebus. Sembrava ormai fatto il matrimonio fra l’ex attaccante del Paris Saint Germain e il Benfica e invece la trattativa, durata anche tanto, sembra essere arrivata ai titoli di coda. Almeno stando alle ultime dichiarazioni del direttore sportivo dei portoghesi Manuel Rui Costa. Ma nel mercato mai dire mai e la possibilità di vedere l’ex Napoli con la maglia del Benfica non si è esaurita.

Alla riapertura credono i betting analyst di Sisal Matchpoint e Snai che offrono Cavani in Portogallo rispettivamente a 3,00 e 4,50, quote piuttosto simili. Sui tabelloni dei due bookmaker, spiega agipronews, però c’è una seconda ipotesi, ovvero il ritorno del “Matador” in Italia ma con diverse destinazioni. Per i trader di Snai Cavani potrebbe far partire un vero e proprio derby di mercato: l’arrivo nella Capitale è fissato in lavagna a 7,50, sia per la Lazio che per la Roma. Una ipotesi concreta considerando che le due squadre hanno obiettivi ambiziosi: la Roma deve ritornare nel palcoscenico che conta con la nuova proprietà, la Lazio ben figurare in Champions League. E Cavani potrebbe essere il primo passo per raggiungere questi obiettivi.

A rendere sempre più incerto il futuro dell’attaccante uruguaiano sono gli analisti di Sisal Matchpoint che valutano invece l’Inter come prima alternativa al Benfica. Chissà che la dirigenza nerazzurra non possa veramente inserirsi dopo il “raffreddamento” della trattativa tra Benfica e Cavani per far contento Antonio Conte e convincerlo a venire a Milano. Tale eventualità è offerta a 7,50.