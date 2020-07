Serie A: da domani in campo per la penultima di campionato

ROMA – Si sono incontrate l’ultima volta un mese e mezzo fa, ed è stata una festa azzurra, per la conquista della finale di Coppa Italia. Domani Inter e Napoli si ritrovano a San Siro e i nerazzurri puntano alla rivincita, anche per migliorare la tradizione recente, che in campionato vede l’Inter vincente cinque volte negli ultimi dieci anni. I betting analyst di Stanleybet.it ritengono Lukaku e compagni favoriti tra le mura amiche di San Siro a 2,00 mentre il blitz partenopeo è dato a 3,35 con il pareggio in quota a 3,65. Lukaku, Lautaro, Milik: bastano i loro nomi per capire come l’Over, 1,57, sia preferibile all’Under, 2,20. Così il 2-1 in favore dei padroni di casa, uscito l’ultima volta al Meazza nel dicembre 2012, è in lavagna a 8,00 mentre lo 0-1 per gli ospiti, stesso risultato della sfida di Coppa Italia del febbraio scorso, pagherebbe 12 volte la posta.

Tre punti per blindare il quinto posto evitando così i preliminari di Europa League. La Roma di Fonseca, cinque vittorie nelle ultime sei uscite in campionato, vola a Torino per affrontare i granata, una sola vittoria in cinque turni di Serie A, che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato. I quotisti di Stanleybet.it non hanno dubbi e vedono i giallorossi avanti per la vittoria con una quota di 1,70 rispetto al 4,10 dei padroni di casa mentre il pareggio si gioca a 3,75. Sebbene l’Over, in lavagna a 1,55, si faccia preferire all’Under, 2,25, spesso a Torino le gare sono state molto tirate e combattute. Lo 0-1 in favore di Dzeko e compagni, uscito tre volte negli ultimi quattro blitz romanisti in Piemonte, è dato a 8,50 mentre il 3-1 per i padroni di casa pagherebbe 35 volte la posta. Occhio all’1-1 in lavagna a 7,00: gli unici pareggi tra Torino e Roma negli ultimi 11 anni hanno avuto questo punteggio.

Il Lecce, dopo la sconfitta di Bologna, vede appese a un filo le speranze di salvezza: la vittoria a Udine si gioca a 2,65 contro il 2,45 dei bianconeri friulani. Il Genoa, che con una vittoria festeggerebbe l’ennesima salvezza, vola a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo: il successo rossoblù è dato a 2,85 rispetto al 2,30 dei neroverdi, con il pareggio in lavagna a 3,50. Il Milan sarà ospite della Sampdoria: doriani già salvi e rossoneri favoriti a 1,67 contro il 4,55 della squadra di Ranieri. La Juventus festeggia il nono scudetto consecutivo a Cagliari: il successo stagionale numero 27 in campionato è dato a 1,67 mentre quello sardo pagherebbe 6 volte la posta.