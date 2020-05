Roma: cade nel Tevere biposto, una persona salva e un disperso /VIDEO

Vigili del fuoco in azione nella Capitale, dove un aereo biposto è precipitato nel fiume Tevere nelle immediate adiacenze dell’Aeroporto Roma Urbe (per l’esattezza tra via Vitorchiano e l’aeroporto Urbe). Oltre ai pompieri sul posto soccorritori e forze dell’ordine, per delimitare la zona interessata dall’incidente del velivolo. A bordo due persone, una delle quali è stata recuperata e tratta in salvo, mentre l’altra risulta essere dispersa. L’uomo, pare sia l’istruttore del volo di addestramento precipitato ed è stato trasportato in codice rosso in un nosocomio della Capitale ma non è in pericolo di vita. Elicottero in volo e sommozzatori stanno effettuando le ricerche dell’allievo, di cui al momento non c’è traccia.

🔴 #Roma #25maggio, aereo biposto precipitato nel #Tevere, tra via Vitorchiano e l’aeroporto dell’Urbe: salvo uno degli occupanti, in corso le ricerche di un possibile disperso con #sommozzatori ed elicottero dei #vigilidelfuoco. Aggiornamento ore 17:00 pic.twitter.com/qoN6cGwPcR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 25, 2020