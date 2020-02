Serie A LIVE: sfida importantissima, questa sera Lazio-Inter

Lazio-Inter: sfida in bilico all’Olimpico, nel duello tra bomber Immobile batte Lukaku

ROMA – Gli occhi di tutta la Serie A saranno puntati, domenica sera, sullo stadio Olimpico dove andrà in scena il match scudetto tra Lazio e Inter. Biancocelesti e nerazzurri – si legge in una nota – sono due tra le squadre più in forma del momento e ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di altissimo livello. La squadra di Simone Inzaghi vuole abbattere un tabù visto che, negli ultimi sette confronti in campionato contro gli avversari, ha vinto in una sola occasione.

Analisi quote

I betting analyst di Stanleybet.it vedono leggermente favoriti Immobile e compagni il cui successo è dato a 2,37 rispetto al 2,85 con cui sono quotati gli ospiti. Nonostante si confrontino le due migliori difese del campionato, la bilancia pesa più dalla parte dell’Over, a 1,70, con l’Under a 2,00, come riferisce Agipronews. In virtù di queste quote, il 2-1 a favore della Lazio è dato a 8,75 mentre il medesimo risultato per l’Inter pagherebbe dieci volte la posta. Lazio-Inter però è anche il duello tra Immobile e Lukaku, primo e terzo bomber del campionato. Il numero 17 della Lazio è in vantaggio sul 9 nerazzurro: il gol del laziale è dato a 1,70 mentre quello del belga a 2,00.

