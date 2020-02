Lazio: difesa incredibile in casa

Lazio imbattibile in casa: per i bookmaker il “fortino Olimpico” durerà fino a fine stagione

ROMA – Oltre al travolgente percorso a livello di classifica, la Lazio continua a stupire anche sotto altri punti di vista. Il diktat biancoceleste fino ad ora è che in casa è lei a fare da padrona. Sono 13 le partite che la squadra di Simone Inzaghi ha giocato nel proprio stadio e ha sempre fatto punti: 10 vittorie e 3 pareggi. L’Olimpico si è trasformato in un vero e proprio fortino. Chiunque abbia dovuto affrontare la Lazio a Roma, ha dovuto abbassare il capo accettando l’imposizione dei biancocelesti e gli analisti Snai, riferisce Agipronews, contano sul fatto che – da qui alla fine del campionato – il cammino “immacolato” proseguirà fino a fine campionato. Una possibilità alla portata di Inzaghi e i suoi, visto che l’imbattibilità casalinga fino al termine della stagione si gioca a 1,57. Ma non finisce qui. Dopo 24 giornate di campionato la Lazio risulta la miglior difesa del campionato con appena 21 gol subiti. Due in meno rispetto alla capolista Juventus, uno soltanto rispetto all’Inter. Fino ad ora, l’unica squadra ad aver fatto più gol (tre) alla squadra di Inzaghi è l’Atalanta. Secondo le quote Snai, il club capitolino potrebbe mantenere la miglior difesa del torneo. I biancocelesti, in tal senso, sono quotati a 2,75, alla pari proprio con Inter e Juventus.