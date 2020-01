Meteo: anticiclone porta clima mite ma occhio alle nebbie

Situazione: Un campo di alta pressione di matrice sub tropicale con i massimi sull’Europa occidentale ma esteso fino all’Italia garantirà nel corso dei primi giorni del 2020 condizioni generali di stabilità. Come sempre accade nel caso di anticicloni invernali il ristagno della massa d’aria produrrà anche nebbie e foschie che localmente al Nord e nelle valli del Centro potranno essere persistenti anche durante il giorno. Questa fase durerà due o tre giorni poi l’alta pressione punterà verso l’Inghilterra favorendo la discesa di un impulso di correnti artiche dalla Scandinavia destinato ad interessare una parte della Penisola nel weekend e fino alla Befana. Intanto vediamo le previsioni fino a venerdì.

Meteo giovedì: Nord condizioni di bel tempo prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane, nebbie anche spesse e persistenti in pianura in parziale diradamento diurno ma in nuovo ispessimento la sera e la notte, particolare attenzione tra la bassa Lombardia, il basso Veneto e l’Emilia Romagna. In serata nubi in aumento sulla Liguria. Centro bel tempo prevalente con foschie e locali banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l’Umbria nelle ore più fredde. Tendenza in serata a nubi basse sulle coste toscane. Sud bel tempo prevalente con qualche foschia mattutina e notturna nelle valli appenniniche peninsulari. Temperature in aumento nei valori massimi soprattutto in montagna. Minime ancora basse con locali gelate al Centro Nord. Venti tesi settentrionali sullo Ionio, deboli altrove. Mari ancora molto mosso lo Ionio, poco mossi gli altri mari.

Meteo venerdì

Nord

nubi basse sulla Liguria con locali pioviggini serali, in prevalenza soleggiato o velato su Alpi, Prealpi e pedemontane, nebbie anche spesse in pianura in parziale diradamento diurno e in nuovo ispessimento la sera e la notte.

Centro

nuvoloso sulla Toscana per foschie in sollevamento e nubi basse con locali pioviggini serali sui settori settentrionali. bel tempo prevalente altrove con foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde.

Sud

bel tempo prevalente con qualche foschia mattutina e notturna nelle valli appenniniche peninsulari, locali innocui annuvolamenti lungo l’area tirrenica.

Temperature

in ulteriore lieve aumento nei valori massimi soprattutto in montagna.

Venti

intorno SO sull’alto Tirreno, settentrionali altrove.

Mari

poco mossi o localmente mossi.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)