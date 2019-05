Elezioni: finito spoglio Europee inizia quello dei Comuni e Regione Piemonte

Terminato lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni del Parlamento Europeo, inizia lo spoglio dei circa 3.800 comuni dove si è votato contemporaneamente alle europee e anche per l’elezione in Regione Piemonte. Tra le città più importanti andate al voto amministrativo spiccano cinque capoluoghi di regione, Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza e altri venti capoluoghi di provincia (Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia). L’affluenza al voto per la regione Piemonte è stata del 63,34%, con una flessione di poco più del 3% rispetto alla precedente consultazione; per quel che riguarda i comuni, l’affluenza totale è stata del 68,01, anche in questo caso quasi il tre percento in meno rispetto al voto precedente.