San Ferdinando, scontro frontale sulla provinciale: muoiono marito e moglie

La coppia era a bordo di una Fiat Panda. Grave una terza persona. Indagini in corso

Tragedia ieri sera a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove due coniugi hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto intorno alle 21.50 lungo la strada provinciale Est. Nell’impatto, avvenuto in prossimità di una curva, sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Volkswagen Golf, scontratesi frontalmente per cause ancora da accertare.

I soccorsi e la morte dei due coniugi

La coppia viaggiava sulla Panda ed è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palmi, che ha lavorato a lungo per estrarre i due feriti, poi affidati al personale del 118 di Polistena. Entrambi sono stati trasportati in condizioni critiche all’ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarli. Entrambi sono deceduti poco dopo il ricovero.

Grave anche il conducente della Golf

È rimasto gravemente ferito anche il conducente della Golf, unico occupante del veicolo. Anche lui è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è tuttora ricoverato. Non sono ancora note le sue condizioni precise.

Strada chiusa e indagini in corso

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi da parte dei carabinieri della stazione di San Ferdinando, della polizia del commissariato di Gioia Tauro e per la messa in sicurezza dell’area. Solo dopo diverse ore, la circolazione è stata ripristinata.

Restano ora da chiarire le cause dello scontro frontale, avvenuto in un tratto non nuovo a incidenti. Gli investigatori stanno analizzando le testimonianze e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(con fonte AdnKronos)