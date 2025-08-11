Fano, incendio devasta azienda navale: nube tossica sulla città

Video
Evacuati i lavoratori, un ferito in codice giallo. Arpam al lavoro sui fumi
Un vasto incendio è divampato oggi, lunedì 11 agosto, nella zona industriale di Fano, nelle Marche. Le fiamme hanno colpito la “Carbon Line”, azienda specializzata nel settore navale in via Papiria, generando un’enorme nube nera visibile anche dai comuni vicini. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, ambulanze e protezione civile.
Evacuazione e ferito
Il sindaco Luca Serfilippi ha reso noto sui social che tutto il personale presente è stato evacuato e che un dipendente è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La maggior parte dei lavoratori non era in sede al momento del rogo.
Allerta alla popolazione
Le autorità invitano i cittadini a tenere porte e finestre chiuse, disattivare i sistemi di aerazione, evitare di uscire con animali domestici e non consumare frutta o verdura raccolta nelle zone vicine. Arpam sta effettuando rilievi per accertare la possibile tossicità dei fumi.
Centro operativo attivato
Il Comune ha attivato il Centro operativo per coordinare gli interventi e fornire assistenza alla popolazione. Sui social circolano immagini e video dell’incendio, soprattutto dalla vicina San Costanzo, dove i residenti commentano la gravità dei danni: “La ditta è semidistrutta”.
(con fonte AdnKronos)
