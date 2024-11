Sole e freddo al mattino, ma l’inverno incombe: venti di burrasca in arrivo

🔊 Ascolta articolo -

Temperature basse, cieli sereni e un weekend tranquillo prima del cambio radicale previsto dalla prossima settimana

Un’Italia divisa tra mattine pungenti e pomeriggi soleggiati si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della tranquillità atmosferica, con qualche eccezione in Liguria e Toscana. Le previsioni meteo di oggi e domani mostrano cieli sereni e temperature tipicamente autunnali, anche se le minime sfioreranno valori invernali in molte città del Centro-Nord.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, le prossime ore saranno caratterizzate da un netto contrasto: al mattino, termometri in picchiata, con valori tra 1 e 2°C in città come Torino, Milano, Bologna e Firenze, e addirittura sotto zero nelle campagne limitrofe. Nel pomeriggio, invece, il sole garantirà un lieve riscaldamento, con massime che si attesteranno attorno ai 10°C al Nord, 15°C al Centro e fino a 21°C al Sud e nelle isole maggiori. Tuttavia, i venti settentrionali manterranno un clima rigido sulla Puglia.

Domenica sarà simile al sabato, con poche variazioni: temperature minime leggermente più alte, ma con un aumento della copertura nuvolosa al Nord e in Toscana, dove si attendono anche deboli piogge a causa di venti umidi dal mare.

Le vere novità arriveranno con la prossima settimana. Una discesa di aria fredda dalla Scandinavia, soprannominata “Generale Inverno”, porterà un drastico cambio delle condizioni meteo. Da martedì 19 novembre, venti tesi o forti inizieranno a spingere piogge sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria. Ma il momento più critico è previsto mercoledì 20, quando venti di burrasca colpiranno gran parte del Paese. Sardegna, Liguria e le coste tirreniche saranno le aree più esposte, con mareggiate violente e onde alte fino a 6 metri.

(con fonte AdnKronos)