Naufragio Bayesian: salgono a 3 gli indagati, tutte le novità

La Procura di Termini Imerese amplia il numero degli indagati per il tragico naufragio del Bayesian. Intanto, prosegue il monitoraggio ambientale per evitare fuoriuscite di idrocarburi

Il numero degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul naufragio del veliero britannico Bayesian è salito a tre. La tragedia, avvenuta il 19 agosto al largo di Porticello (Palermo), ha causato la morte di sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch e sua figlia diciottenne Hannah Lynch. Oltre al capitano del lussuoso yacht, il neozelandese James Cutfield, la Procura di Termini Imerese ha ora iscritto nel registro degli indagati altri due membri dell’equipaggio.

Il primo avviso di garanzia è stato notificato a Tim Parker Eaton, ufficiale di macchine, accusato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Secondo gli inquirenti, Eaton non avrebbe attivato i sistemi di sicurezza necessari per chiudere i portelloni dell’imbarcazione, permettendo così l’allagamento della sala macchine durante la tempesta, provocando un black out. Poco dopo, anche il marinaio di guardia in plancia, Matthew Griffith, è stato indagato per gli stessi reati, in quanto accusato di non aver dato tempestivamente l’allarme della tempesta in corso.

Oltre a Lynch e sua figlia, il naufragio ha portato via anche il noto banchiere Jonathan Bloomer e sua moglie Judith, l’avvocato d’affari Chris Morvillo e sua moglie Neda, oltre al cuoco di bordo, Recaldo Thomas.

Nel frattempo, continuano le attività di monitoraggio ambientale nel tratto di mare davanti a Porticello dove è affondato il Bayesian. La Guardia Costiera, insieme al personale dell’Arpa Sicilia, ha condotto prelievi e analisi sull’acqua in prossimità del relitto, utilizzando veicoli subacquei a controllo remoto (ROV) e specifiche sonde parametriche. Finora, non sono state rilevate fuoriuscite di idrocarburi dai serbatoi e non risultano tracce di inquinamento.

Nel pomeriggio, una imbarcazione antinquinamento ha operato precauzionalmente nell’area del naufragio. Questo mezzo, dotato di panne galleggianti e fornito dalla proprietà del veliero su richiesta della Guardia Costiera, è pronto a intervenire in caso di emergenza. Le operazioni di monitoraggio ambientale proseguiranno per garantire la sicurezza dell’area marina interessata dal disastro.

