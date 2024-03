Italia e Germania firmano accordo bilaterale di solidarietà sul gas

🔊 Ascolta articolo -

Intesa intergovernativa per garantire l’approvvigionamento in caso di emergenza

Nel contesto del ‘Dialogo di Berlino sulla transizione energetica’ (Betd), il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica italiano, Gilberto Pichetto Fratin, e il suo omologo tedesco, Robert Habeck, hanno firmato oggi un importante accordo intergovernativo bilaterale. L’intesa, sottoscritta presso il ministero degli Esteri tedesco, riguarda la solidarietà tra Italia e Germania in materia di approvvigionamento di gas naturale in situazioni di emergenza.

Secondo quanto stabilito, entrambi i Paesi si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie, sia di natura di mercato che non, al fine di garantire l’approvvigionamento di gas naturale ai clienti protetti della parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema gas di ciascuna parte coinvolta. Tale accordo rappresenta un importante passo nel quadro europeo di sicurezza energetica, specialmente alla luce delle attuali tensioni geopolitiche legate alla crisi in Ucraina e alle preoccupazioni derivanti dall’aggressione russa.

Parallelamente, è stato firmato un Addendum trilaterale tra Italia, Svizzera e Germania, rientrante nei dettami del Piano di Azione Italo-Tedesco. Questo accordo si inserisce in un contesto più ampio volto a garantire la stabilità e la sicurezza nell’approvvigionamento energetico dei Paesi coinvolti, prevedendo misure di extrema ratio e meccanismi di compensazione in caso di crisi energetica.

Il ministro Pichetto ha sottolineato l’importanza di prevenire l’attivazione di tali accordi, evidenziando gli sforzi congiunti per promuovere politiche di prevenzione, come il recente impulso dato dal governo italiano al price cap a Bruxelles. L’inclusione della Svizzera in questo schema testimonia gli sforzi congiunti per rafforzare la sicurezza energetica nell’area europea, consolidando il ruolo di hub energetico della regione.

