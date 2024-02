Ddl Nordio: via libera al Senato con 104 voti favorevoli e 56 contrari

🔊 Ascolta articolo -

Il Senato ha approvato con 104 voti favorevoli e 56 contrari il ddl Nordio, la riforma della giustizia di iniziativa governativa. Tra le principali modifiche proposte, vi è l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, la limitazione del reato di traffico di influenze illecite, e restrizioni sulla pubblicazione delle intercettazioni per tutelare i terzi non coinvolti nelle indagini. La custodia cautelare sarà decisa da un collegio di tre giudici in caso di carcere, mentre l’appello contro le sentenze di assoluzione sarà limitato per alcuni reati. Il testo passa ora all’esame della Camera.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati