Bonus Genitori Separati: domande entro 31 Marzo per Contributo Emergenziale

È possibile presentare domande per il bonus destinato ai genitori separati, divorziati e/o non conviventi fino al 31 marzo, secondo quanto annunciato dall’Inps. Questa misura è finalizzata a fornire un contributo ai genitori separati in uno stato di bisogno, i quali non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente). La richiesta è legata alla riduzione del reddito causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dettagli del Bonus

Il bonus è rivolto ai genitori separati con un reddito non superiore a 8.174 euro.

Devono essere conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave durante l’emergenza Covid-19.

Si devono essere visti ridurre in parte o in tutto l’assegno di mantenimento a causa della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’altro genitore, avvenuta a partire dall’8 marzo 2020 per almeno novanta giorni.

Il bonus è applicabile anche se il genitore tenuto al mantenimento ha subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Presentazione della Domanda

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dal genitore che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento. L’autenticazione al portale dell’Istituto è necessaria, utilizzando l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Il beneficio sarà erogato dall’Inps previa verifica dei requisiti legali, effettuata dal Dipartimento per le politiche della famiglia, e a condizione della disponibilità del fondo, che ammonta a 10 milioni di euro.*

