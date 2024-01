Ritorno sulla Luna: Nuove Date per le Missioni Artemis della NASA

🔊 Ascolta articolo -

Artemis II nel Settembre 2025: Il Test Cruciale con Equipaggio Attorno alla Luna

La NASA ha annunciato nuove date per le missioni del programma Artemis, con Artemis II, la prima missione con equipaggio attorno alla Luna, programmata per settembre 2025. L’agenzia spaziale mira a testare i sistemi critici necessari per il supporto vitale degli astronauti in preparazione per missioni più ambiziose.

Artemis III nel Settembre 2026: Atterraggio Vicino al Polo Sud Lunare

Il tanto atteso allunaggio della missione Artemis III, che vedrà i primi astronauti atterrare vicino al Polo Sud lunare, è stato spostato a settembre 2026. La NASA sottolinea la priorità della sicurezza dell’equipaggio come ragione principale per l’aggiornamento del programma.

Risoluzione di Problemi Tecnici: Batterie e Ventilazione dell’Aria

Il ritardo delle missioni Artemis II e III è attribuito alla necessità di risolvere problemi tecnici, tra cui una questione legata alle batterie e sfide legate alla ventilazione dell’aria. La NASA assicura che questi ritardi sono essenziali per garantire la sicurezza degli astronauti.

Indagine sulla Perdita di Strato di Carbone: Risultati Attesi questa Primavera

L’indagine sulla perdita inaspettata di pezzi di strato di carbone dallo scudo termico durante Artemis I dovrebbe concludersi questa primavera. La NASA adotta un approccio metodico per comprendere il problema, implementando test e revisioni dati per garantire la sicurezza delle future missioni.

Riveduta Sequenza Temporale per Artemis IV e il Gateway Lunare

La NASA rivede la sequenza temporale anche per Artemis IV, la prima missione verso la stazione spaziale lunare Gateway, originariamente prevista per il 2028. Questi aggiornamenti mirano a massimizzare gli obiettivi di volo e a garantire il successo delle missioni.

