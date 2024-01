Axiom 3 Mission: GiGi l’orsetto spaziale, tornerà nello Spazio

🔊 Ascolta articolo -

La prossima missione Axiom 3 è attualmente in fase di conto alla rovescia, con il lancio previsto non prima del 17 gennaio. Un fatto notevole di questa missione è il ritorno dell’orsetto spaziale GiGi, portando avanti la tradizione degli equipaggi spaziali di portare un peluche come indicatore di gravità zero. GiGi sarà il quinto membro dell’equipaggio della missione Ax-3 e indosserà la tuta spaziale di prossima generazione di Axiom Space.

La conferma di questo evento emozionante è arrivata da Axiom Space e Build-A-Bear Workshop, che hanno annunciato di aver consolidato la loro partnership. GiGi, l’orsetto spaziale, diventa così un “astronauta a tempo pieno e un aspirante pilota”, secondo il messaggio condiviso dal peluche.

L’equipaggio della missione Ax-3 sarà guidato dal comandante Michael López-Alegría, con il primo astronauta turco Alper Gezeravcı, il pilota italiano Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana e lo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia Spaziale Europea.

Questa missione sarà la prima astronautica commerciale tutta europea lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale, ridefinendo il percorso verso l’orbita terrestre bassa e contribuendo a tracciare la rotta verso la Stazione Axiom, la prima stazione spaziale commerciale al mondo.

GiGi, protagonista già nella missione Axiom Mission 2 (Ax-2) di maggio scorso, continua la tradizione di avere un pupazzetto a bordo della capsula di lancio che inizia a “volare” nell’abitacolo non appena la navicella entra in zona di “gravità zero”. La partnership tra Axiom Space e Build-A-Bear mira a stimolare la curiosità nelle giovani menti verso l’esplorazione dello spazio e a ispirare gli studenti nei campi STEM.

La Chief Marketing Officer di Build-A-Bear, Julia Fitzgerald, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, affermando che sperano che la storia di GiGi ispiri i bambini a considerare le attività STEAM un hobby o persino una futura carriera. L’orsetto GiGi ha condiviso parole ispiratrici, sottolineando che i sogni sono sempre a portata di mano con un po’ di cuore, duro lavoro e dedizione.

