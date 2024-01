Reggio Calabria, sequestro di persona e maltrattamenti: fratello e sorella ai Domiciliari

🔊 Ascolta articolo -

Hanno sequestrato e picchiato la ex di lui

In seguito a una crisi di diversi mesi, un operatore socio sanitario di 46 anni e sua sorella, 43 anni, sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo, accecato dalla gelosia e incapace di accettare la fine della relazione con la sua ex, ha organizzato, insieme alla sorella, un piano per sequestrarla e picchiarla. La vittima è stata fermata in strada e costretta a salire in auto.

Violenza fisica con calci e pugni

Una volta a bordo, la vittima è stata oggetto di violenze fisiche, subendo calci e pugni che le hanno causato lesioni, inclusa la rottura di un dente. I maltrattamenti sono proseguiti fino al rientro a casa della coppia.

Salvata dai carabinieri chiamati dalla figlia

La vittima è riuscita a liberarsi solo quando sono arrivati a casa, grazie all’intervento della figlia presente. La ragazza ha chiamato immediatamente il 112, richiedendo l’aiuto dei carabinieri di Villa San Giovanni. Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Fiumara, in collaborazione con la procura di Reggio Calabria, hanno portato all’emissione di due misure cautelari, con la coppia posta agli arresti domiciliari.

(con fonte AdnKronos)

