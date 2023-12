🔊 Ascolta articolo -

In diverse regioni italiane, sono in corso prove di allerta attraverso il sistema IT-alert. Queste simulazioni mirano a testare l’efficacia del sistema di allarme pubblico e a permettere alle persone di familiarizzarsi con la ricezione di messaggi specifici in scenari di rischio.

Oggi, martedì 19 dicembre 2023, e domani, mercoledì 20 dicembre 2023, sono pianificate simulazioni su cinque regioni: Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Gli scenari di rischio prevedono il collasso di una grande diga e un incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso.

Il messaggio di testo inviato alla popolazione coinvolta in un incidente rilevante in uno stabilimento industriale sarà:

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

L’incidente coinvolge specifici stabilimenti nelle seguenti regioni:

Regione Puglia: Stabilimento LyondellBasell, Brindisi

Stabilimento LyondellBasell, Brindisi Regione Veneto: FIS – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., Montecchio Maggiore (VI)

Il 20 dicembre sarà dedicato alla simulazione del collasso di una grande diga, e il messaggio di testo sarà:

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

Le regioni coinvolte nelle simulazioni di collasso di una grande diga sono:

Regione Emilia-Romagna: Diga di Conca (Comuni interessati: Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e Cattolica)

Diga di Conca (Comuni interessati: Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e Cattolica) Regione Lombardia: Diga di Pagnona (Comuni interessati: Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Dervio)

Diga di Pagnona (Comuni interessati: Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Dervio) Regione Sardegna: Diga di Nuraghe Arrubiu (Comuni interessati: Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu, Muravera)

