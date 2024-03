Pasqua: previsto maltempo e sabbia sahariana sui cieli italiani

🔊 Ascolta articolo -

Protezione Civile segnala allerte gialle per temporali in Emilia Romagna e Lombardia

Una Pasqua caratterizzata dallo Scirocco porterà sulle nostre terre un fenomeno insolito: una carica di sabbia sahariana colorerà i nostri cieli di tonalità gialle. Mattia Gussoni, tecnico meteorologo, ha dichiarato all’Adnkronos che questo fenomeno è causato dall’arrivo di pulviscolo dal deserto del Sahara, che si diffonderà sull’Italia e sull’Europa.

Tuttavia, il weekend di Pasqua non sarà solo caratterizzato dalla presenza di sabbia sahariana, ma anche dal maltempo. Un ciclone proveniente dal Nord Atlantico porterà piogge e temporali, soprattutto al Nord. Oggi, il quadro meteorologico vede un’Italia divisa in due: al Centro e al Sud, sole e caldo, mentre al Nord si prevedono piogge e temporali, con la possibilità di neve sopra i 1500 metri.

Per domani, giorno di Pasqua, il maltempo si estenderà anche alla Toscana e alla Liguria. La Protezione Civile ha emesso allerte gialle per temporali in Emilia Romagna e Lombardia. In particolare, in Emilia Romagna saranno interessate diverse zone, tra cui la Montagna emiliana centrale, la Pianura reggiana e la Collina emiliana centrale. In Lombardia, l’allerta riguarda diverse aree, come la Bassa pianura centro-occidentale e la Valcamonica.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla per possibili rischi idrogeologici, temporali e vento forte a partire dalle ore 12 di sabato 30 marzo. Il Comune di Milano ha assicurato che il centro operativo comunale della Protezione Civile sarà attivo per coordinare gli interventi necessari.

Anche in Sicilia è previsto un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di sabato 30 marzo 2024. Si prevedono venti forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte, con condizioni avverse che dureranno per le successive 18/24 ore.

In conclusione, sebbene il maltempo sia previsto, la Pasqua sarà anche caratterizzata da un evento insolito come la presenza di sabbia sahariana nei nostri cieli.

(con fonte AdnKronos)

