Champions: Milan-Newcastle e Lazio-Atletico Madrid, dove in tv e streaming

Riprende la Champions League, Milan-Newcastle e Lazio-Atletico Madrid oggi

Milan vs. Newcastle – 18.45

La Champions League fa il suo ritorno oggi, 19 settembre 2023, con l’apertura della fase a gironi. La sfida inaugurale vedrà il Milan di fronte al Newcastle, guidato dall’ex giocatore Tonali. La partita si svolgerà a San Siro alle 18.45 e promette emozioni e azione sul campo.

Dove Guardare Milan vs. Newcastle

La diretta televisiva di Milan-Newcastle sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), e Sky Sport (252), mentre in streaming si potrà assistere al match in diretta su Now.

Lazio vs. Atletico Madrid – 21.00

Alle 21.00, sarà la volta della Lazio che farà il suo debutto in questa edizione della Champions League. I biancocelesti affronteranno l’Atletico Madrid, un avversario di grande prestigio e sfida complicata all’interno del proprio girone.

Dove Guardare Lazio vs. Atletico Madrid

L’incontro Lazio-Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), e Sky Sport (252). Su Now la diretta via streaming.

(con fonte AdnKronos)

