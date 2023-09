Migranti, nuove norme in Italia: ecco le novità

🔊 Ascolta l\'articolo

Espulsione per dichiarazioni false sull’identità

L’articolo 5 del decreto proposto prevede l’espulsione come sanzione per coloro che forniscono informazioni false riguardo alla propria identità o ad altre qualità personali.

Accertamento dell’età e accoglienza

L’età dei migranti sarà determinata da équipe multidisciplinari e multiprofessionali. In caso di arrivi significativi o situazioni particolari, come il rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, potrebbero essere effettuati rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici, per stabilire l’età effettiva dei migranti. Inoltre, il decreto prevede la possibilità di accogliere temporaneamente i minori sopra i 16 anni nei centri ordinari per adulti in caso di momentanea indisponibilità di strutture specifiche.

Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato

Il Ministro dell’Interno può disporre l’espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, previa notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Inoltre, quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza, l’espulsione può essere disposta direttamente dal prefetto.

Potenziamento dei controlli sulle domande di visto

Il decreto prevede il potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, al fine di garantire un maggiore controllo sull’ingresso di migranti nel paese.

