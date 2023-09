Meteo, continua il caldo ma è rischio Uragano Mediterraneo al Sud – LIVE

🔊 Ascolta l'articolo

Situazione in Real Time Live – Caldo al nord, rischio ciclone al sud

Aumento delle Temperature al Nord: Secondo le previsioni meteorologiche di ilMeteo.it, nelle prossime ore ci sarà un nuovo e “sensibile” aumento delle temperature al Centro-Nord dell’Italia, con un prolungato periodo estivo caratterizzato da calore e sole che dovrebbe persistere almeno fino a metà mese.

Ciclone in formazione

Nel frattempo, al Sud Italia e in particolare sulla penisola ellenica e sul Mar Ionio meridionale, si sta formando un ciclone sempre più profondo. Questo ciclone, alimentato dalle calde acque del mare con temperature di 28 gradi, ha già causato gravi inondazioni in Grecia. Si prevede che tra giovedì e venerdì potrebbe evolversi in un Uragano Mediterraneo, noto anche come “MediCane,” una tempesta simile a un uragano ma che si forma nel Mediterraneo.

Non ancora ben definito tragitto del ciclone

La traiettoria di questo violento ciclone è prevista a Sud-Est dell’Italia, con la possibilità che l’occhio del ciclone sfiori Malta e si diriga verso il Mar Libico. Tuttavia, la traiettoria dei cicloni di questo tipo è spesso incerta, poiché dipende dall’energia fornita dal mare, quindi è necessario monitorare attentamente la situazione almeno fino a venerdì.

Condizioni meteorologiche al sud

Nel frattempo, al Sud Italia, ci si prepara a forti temporali, venti intensi e possibili mareggiate. Da giovedì a venerdì mattina, si prevede un ulteriore aumento dell’intensità dei fenomeni, soprattutto tra la Calabria ionica e la Sicilia orientale.

Prospettive per il Fine Settimana

Se le previsioni si confermassero, durante il fine settimana dovremmo aspettarci un ritorno del sole ovunque. Tuttavia, prima di raggiungere il fine settimana, dovremo affrontare un ciclone tropicale minaccioso e violento sul Mar Ionio meridionale, con il potenziale di diventare un Uragano Mediterraneo con venti superiori a 180 km/h e onde marine alte fino a 10 metri.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 6. Al nord: bel tempo prevalente, tutto sole. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al sud: forti temporali su Sicilia e Calabria; ventoso.

Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali specie sui settori ionici siciliani e calabresi, poi anche in Basilicata e localmente su Puglia e rilievi campani; ventoso.

Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali residui; ventoso.

Tendenza: migliora al Sud nel weekend, ancora ampio soleggiamento sul resto del Paese in un contesto termico caldo per il periodo.

