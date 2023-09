Andamento compravendite immobiliari in Italia: in calo nell’Autunno 2023

🔊 Ascolta l\'articolo

Crescono l’inflazione e i prezzi delle case, ma diminuiscono le compravendite

In questo articolo, analizzeremo l’attuale scenario delle compravendite immobiliari in Italia, con particolare attenzione al quarto trimestre dell’anno.

Calo delle transazioni immobiliari

Le previsioni per l’autunno 2023 indicano un calo significativo delle transazioni immobiliari in Italia. Si prevede la compravendita di circa 192.177 immobili, il che rappresenta un calo del 8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo declino è in contrasto con la tradizionale stagione favorevole per l’acquisto di case.

Milano in prima posizione

Nel confronto tra le principali città italiane, Milano si distingue per il numero più elevato di transazioni immobiliari previste per il quarto trimestre del 2023, con un totale di 10.920. Questo numero supera più del doppio le transazioni previste a Roma (4.813) e Torino (4.041). Altri centri importanti includono Bari (3.396), Bologna (2.386), Genova (2.199) e Napoli (2.051), mentre chiudono la classifica Palermo (1.699), Firenze (1.298) e Catania (1.014).

Andamento storico

Storicamente, il quarto trimestre dell’anno è stato il periodo in cui si registrano il maggior numero di compravendite immobiliari in media. Il picco è stato raggiunto nel 2021 con 212.740 transazioni. Questo aumento è stato notato dopo la pandemia, con il settore immobiliare che è cresciuto significativamente, passando da oltre 558.000 compravendite nel 2020 a 784.000 nel 2022, rappresentando l’anno di maggiore espansione del mercato nel decennio 2011-2022.

Cause del calo attuale

Nel 2023, nonostante l’aumento recente dei tassi di interesse, la contrazione del mercato immobiliare è in linea con le tendenze storiche. L’incremento dell’inflazione e dei tassi dei mutui ha contribuito a questo calo, sebbene si stia attenuando. Nel quarto trimestre di quest’anno, si prevede una contrazione media delle compravendite immobiliari su scala nazionale pari all’8%, con le grandi città che subiscono le maggiori riduzioni. Ad esempio, Bologna e Bari vedranno rispettivamente un calo del -14% e del -13% delle transazioni autunnali.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati